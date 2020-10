Varenna, la passerella intitolata all'ex sindaco Giorgio Monico (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella cornice del Lario in veste autunnale, con il sole celato a tratti dalle nuvole, si è svolta a Varenna l'intitolazione della passerella a Giorgio Monico, Varenna 1924-Milano 2012,, sindaco per ... Leggi su leccotoday (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella cornice del Lario in veste autunnale, con il sole celato a tratti dalle nuvole, si è svolta al'intitolazione della1924-Milano 2012,,per ...

sciudar : RT @fabri_sala: È a #Varenna, conosciuta come la Passerella degli studiosi o degli innamorati. Da oggi è la Passerella Giorgio Monico, una… - AmeliaDiacovo : RT @fabri_sala: È a #Varenna, conosciuta come la Passerella degli studiosi o degli innamorati. Da oggi è la Passerella Giorgio Monico, una… - LozzaAndrea : RT @fabri_sala: È a #Varenna, conosciuta come la Passerella degli studiosi o degli innamorati. Da oggi è la Passerella Giorgio Monico, una… - EmilianoVerga : RT @fabri_sala: È a #Varenna, conosciuta come la Passerella degli studiosi o degli innamorati. Da oggi è la Passerella Giorgio Monico, una… - fabri_sala : È a #Varenna, conosciuta come la Passerella degli studiosi o degli innamorati. Da oggi è la Passerella Giorgio Moni… -

Ultime Notizie dalla rete : Varenna passerella Varenna, la passerella intitolata all'ex sindaco Giorgio Monico LeccoToday La storica passerella a lago intitolata a Giorgio Monico

Ex primo cittadino di Varenna per quattro mandati e noto architetto ha saputo valorizzare la località turistica in un’ottica europea ...

Varenna intitola la sua passerella al ricordo del sindaco Giorgio Monico

Domenica la cerimonia di intitolazione della passerella sul lago a Varenna Ora porta il nome del suo ideatore, lo scomparso sindaco Giorgio Monico VARENNA – Nella cornice del Lario in veste autunnale, ...

Ex primo cittadino di Varenna per quattro mandati e noto architetto ha saputo valorizzare la località turistica in un’ottica europea ...Domenica la cerimonia di intitolazione della passerella sul lago a Varenna Ora porta il nome del suo ideatore, lo scomparso sindaco Giorgio Monico VARENNA – Nella cornice del Lario in veste autunnale, ...