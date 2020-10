Uragano Delta esplode sino a categoria 4 | ad incredibile velocità

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 6 ottobre 2020) La stagione degli uragani atlantici continua a sorprendere. Come noto, è un’annata da record dato che è stato necessario utilizzare addirittura le lettere dell’alfabeto greco e siamo già al quarto sistema tropicale che è andato oltre la normale lista dei nomi scelti ogni anno per i sistemi tropicali. Nelle ultime oreè rinforzato molto rapidamente scorrendo sulle acque calde tropicali e si appresta a raggiungere la punta nord della Penisola dello Yucatan. L’ultimo bollettino della NOAA ha indicato chesi è rinforzato fino adi4, con venti medi attorno ai 215 km/h.si sposta verso nord-ovest, in direzione dello YucatanOra si teme addirittura che possa rinforzare ulteriormente, ...