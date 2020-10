Uomini e Donne, Tina e Gianni contro la dama Aurora: “Sei falsa” (video) (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella nuova puntata di Uomini e Donne trasmessa nella giornata di ieri, gli opinionisti Tina e Gianni hanno attaccato duramente la dama Aurora, accusandola di essere falsa e interessata esclusivamente ad avere un po’ di notorietà. In particolare, Gianni Sperti ha raccontato di come Aurora lo attacchi sui social, dopo avergli detto senza microfoni che ha il battito del cuore facile. L’ex di Paola Barale trova immediato conforto nella collega Tina, che al termine dell’intervento di Aurora la apostrofa come falsa e finta. Nel video qui sotto potete vedere le battute conclusive della lite andata in scena ieri pomeriggio. Tina Cipollari si scaglia ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella nuova puntata ditrasmessa nella giornata di ieri, gli opinionistihanno attaccato duramente la, accusandola di essere falsa e interessata esclusivamente ad avere un po’ di notorietà. In particolare,Sperti ha raccontato di comelo attacchi sui social, dopo avergli detto senza microfoni che ha il battito del cuore facile. L’ex di Paola Barale trova immediato conforto nella collega, che al termine dell’intervento dila apostrofa come falsa e finta. Nelqui sotto potete vedere le battute conclusive della lite andata in scena ieri pomeriggio.Cipollari si scaglia ...

trash_italiano : Chiedo gentilmente alla Fascino PGT e alla redazione di Uomini e Donne di organizzare al più presto una sfilata. Gr… - matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - amendolaenzo : 77 anni fa Napoli si ribellò contro l'occupazione nazista, tra le prime città d'Europa. Agli eroi di quelle quattro… - Les_Polizia : @gasparripdl @forza_italia @IacoiGio Onorati della Sua presenza e della vicinanza, sempre dimostrata, agli uomini ed alle donne in divisa. - RespSocialeRai : In occasione della Giornata Mondiale della #Vista @CBMItaliaOnlus lancia la campagna “Fermiamo la #cecità, insieme… -