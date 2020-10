Un errore in un foglio Excel ha messo in crisi il contact tracing nel Regno Unito (Di martedì 6 ottobre 2020) (foto: JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images)L’agenzia governativa che supervisiona la risposta alla pandemia nel Regno Unito Public Health England si è persa il dato di 15.841 casi di Covid-19 nel paese, che sono stati esclusi dal conteggio totale nazionale a causa di un errore di sistema di Excel. Anche se tutti coloro che sono risultati positivi al virus sono stati informati dalle autorità sanitarie britanniche, il mancato caricamento dei quasi 16mila malati nel database nazionale potrebbe dunque aver contribuito al diffondersi della malattia. Infatti in questo modo circa 50mila persone potenzialmente infettive – poiché potrebbero essere entrate in contatto con i casi smarriti – non sono state incluse nel tracciamento dei contagi e non hanno ricevuto ... Leggi su wired (Di martedì 6 ottobre 2020) (foto: JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images)L’agenzia governativa che supervisiona la risposta alla pandemia nelPublic Health England si è persa il dato di 15.841 casi di Covid-19 nel paese, che sono stati esclusi dal conteggio totale nazionale a causa di undi sistema di. Anche se tutti coloro che sono risultati positivi al virus sono stati informati dalle autorità sanitarie britanniche, il mancato caricamento dei quasi 16mila malati nel database nazionale potrebbe dunque aver contribuito al diffondersi della malattia. Infatti in questo modo circa 50mila persone potenzialmente infettive – poiché potrebbero essere entrate in contatto con i casi smarriti – non sono state incluse nel tracciamento dei contagi e non hanno ricevuto ...

Asgard_Hydra : RT @perchetendenza: 'Excel': Perché nel Regno Unito sono andati persi 16mila casi di Coronavirus per un errore informatico, causato da un f… - iostomentendo : No, l'errore non è del foglio di calcolo ma dell'ovino che lo usa; e non perché lo usa male me perché non dovrebbe… - Laicher_ : RT @perchetendenza: 'Excel': Perché nel Regno Unito sono andati persi 16mila casi di Coronavirus per un errore informatico, causato da un f… - Shinigami_Gerva : RT @perchetendenza: 'Excel': Perché nel Regno Unito sono andati persi 16mila casi di Coronavirus per un errore informatico, causato da un f… - brosotw : RT @perchetendenza: 'Excel': Perché nel Regno Unito sono andati persi 16mila casi di Coronavirus per un errore informatico, causato da un f… -

Ultime Notizie dalla rete : errore foglio "Sull'islamismo in Francia facciamo l'errore dei troiani: apriamo loro le porte della società" Il Foglio Per un errore di Excel il Regno Unito cancella 16mila positivi

Un foglio del noto programma contenente i risultati dei test era sbagliato e così 15.841 casi registrati tra il 25 settembre e il 2 ottobre sono spariti nel nulla. L’errore è nato dai limiti di Excel.

Un file Excel ha fatto sparire 16mila casi di Coronavirus in Gran Bretagna

Un errore di compilazione con un file Excel in Gran Bretagna ha portato alla scomparsa di quasi 16mila casi di Coronavirus.

Un foglio del noto programma contenente i risultati dei test era sbagliato e così 15.841 casi registrati tra il 25 settembre e il 2 ottobre sono spariti nel nulla. L’errore è nato dai limiti di Excel.Un errore di compilazione con un file Excel in Gran Bretagna ha portato alla scomparsa di quasi 16mila casi di Coronavirus.