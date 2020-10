Udinese, Musso si rompe il menisco in Nazionale. Giovedì l’operazione (Di martedì 6 ottobre 2020) L’Udinese perde il portiere Juan Musso per alcune settimane. L’estremo difensore ha riportato la rottura del menisco durante un allenamento con la Nazionale argentina. Il calciatore rientrerà ad Udinese e giovedì sarà operato a Villa Stuart. Questo il comunicato del club friulano: “L’Udinese Calcio comunica che Juan Musso ha riportato, nel corso di una seduta di allenamento con la Nazionale argentina, la rottura del menisco interno del ginocchio destro. Il calciatore rientrerà in Italia e sarà operato giovedì mattina presso la clinica Villa Stuart di Roma dal Professor Mariani”. Fonte Foto: Twitter Udinese L'articolo Udinese, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 ottobre 2020) L’perde il portiere Juanper alcune settimane. L’estremo difensore ha riportato la rottura deldurante un allenamento con laargentina. Il calciatore rientrerà ade giovedì sarà operato a Villa Stuart. Questo il comunicato del club friulano: “L’Calcio comunica che Juanha riportato, nel corso di una seduta di allenamento con laargentina, la rottura delinterno del ginocchio destro. Il calciatore rientrerà in Italia e sarà operato giovedì mattina presso la clinica Villa Stuart di Roma dal Professor Mariani”. Fonte Foto: TwitterL'articolo, ...

