Trincerone Est, all'ingegnere Micillo il compito di dettagliare sull'opera (Di martedì 6 ottobre 2020) di Erika Noschese Continua ad essere alta l'attenzione dell'opposizione per far luce sulla questione del Trincerone est opera che, al momento della progettazione, era ritenuta strategica perchè avrebbe dovuto collegare l'altra parte del Trincerone e quindi la città direttamente con la tangenziale. Il presidente della commissione Trasparenza Antonio Cammarota aveva infatti annunciato di voler fare chiarezza. Nei giorni scorsi, i capogruppo de La Nostra Libertà ha chiesto una relazione dettagliata all'ingegnere Giovanni Micillo, dirigente del settore Opere e lavori pubblici. Cammarota, di fatti, vuole risposte chiare in riferimento ai tempi di realizzazione, i costi, gli obiettivi, le modifiche apportate. Risposte che dovrebbero arrivare già la prossima settimana. Al momento, resta da ...

Stampa"Il Trincerone est è un'opera ritenuta al momento della progettazione come strategica perchè avrebbe dovuto collegare l'altra parte del Trincerone e quindi la città direttamente con la tangenzia ...

