Tracollo del settore turistico: Veneto, Lombardia e Lazio le regioni più colpite (Di martedì 6 ottobre 2020) Lockdown e pandemia di coronavirus hanno fortemente penalizzato il comparto turistico italiano. A livello complessivo sono 5 i sistemi turistici regionali più colpiti: Veneto, Sicilia, Toscana, ... Leggi su globalist (Di martedì 6 ottobre 2020) Lockdown e pandemia di coronavirus hanno fortemente penalizzato il compartoitaliano. A livello complessivo sono 5 i sistemi turistici regionali più colpiti:, Sicilia, Toscana, ...

siwel44it : @sarabanda_ Ciò dimostra quanto ti ho sempre detto. L'elettorato dei 5S è prevalentemente di sinistra e comunque no… - globalistIT : - rep_palermo : Coronavirus, il tracollo del turismo: in Sicilia 6,8 milioni di presenze in meno, -61 per cento [di CLAUDIO REALE]… - apatelli : @luigidimaio @LaStampa Ma questo su che mondo vive? Nega pure l’evidenza del suo tracollo. Ma che persona sei? - CarloAl87550029 : @DiegoA20_17_38 @alessiomagno1 Quindi fermiamo gli scuolabus ? Chiudiamo bar e ristoranti ? Chiudiamo le scuole ? C… -