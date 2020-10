The Counselor - Il procuratore: la scena con Brad Pitt giudicata "troppo violenta" dalla censura (Di martedì 6 ottobre 2020) La scena della morte di Brad Pitt in The Counselor - Il procuratore fu ritenuta troppo violenta dall'Organizzazione americana dei produttori cinematografici. La scena della morte sul marciapiede di Westray, magistralmente interpretato da Brad Pitt in The Counselor - Il procuratore, fu ampiamente ridimensionata perché giudicata "troppo violenta" dall'Organizzazione americana dei produttori cinematografici. La scena completa può essere vista nella versione integrale, non censurata, della pellicola. Nella versione estesa del film si può vedere la scena in cui la testa ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 ottobre 2020) Ladella morte diin The- Ilfu ritenutadall'Organizzazione americana dei produttori cinematografici. Ladella morte sul marciapiede di Westray, magistralmente interpretato dain The- Il, fu ampiamente ridimensionata perché" dall'Organizzazione americana dei produttori cinematografici. Lacompleta può essere vista nella versione integrale, nonta, della pellicola. Nella versione estesa del film si può vedere lain cui la testa ...

drakactar : Pur decidendo di sbirciare The counselor perché mi incuriosisce una scena tra la Dormer e Fassbender già intravista… - avadesordre : #AdessoInTv Rai4 #TheCounselor #IlProcuratore Ridley Scott regala a Cameron Diaz un bellissimo ruolo da dark lady - lymberumbrtyl : @The___Counselor @EIosohormiguero @CarlRamirezA @TOPCAT2O2O Eso solo implica a Costa Rica. - RaiQuattro : Stasera su #Rai4: ?? alle 21.00 'The Counselor - Il procuratore' ?? alle 23.05 la prima puntata della nuova stagione… - Stasera_in_TV : RAI 4: (21:19) The Counselor - Il procuratore (Film) #StaseraInTV 06/10/2020 #PrimaSerata #thecounselor-ilprocuratore @RaiQuattro -