Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Dirk resta invalido per colpa di Linda! (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella sua vita Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer) ne ha combinate di tutti i colori, ma ora pagherà tutto con gli interessi. Poco dopo essere stato vittima di un efferato attentato, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo si troverà infatti ad affrontare un nuovo dramma…Leggi anche: Il Segreto, anticipazioni: MATIAS e TOMAS arrivano alle mani e…Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Nadja cerca di uccidere Dirk Nadja cerca di uccidere Dirk, Tempesta d’amore © ARD (Screenshot)Scaltro, ambizioso e senza scrupoli, nel corso della sua vita ... Leggi su tvsoap (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella sua vitaBaumgartner (Markus Pfeiffer) ne ha combinate di tutti i colori, ma ora pagherà tutto con gli interessi. Poco dopo essere stato vittima di un efferato attentato, nelle prossime puntatedid’amore l’uomo si troverà infatti ad affrontare un nuovo dramma…Leggi anche: Il Segreto,: MATIAS e TOMAS arrivano alle mani e…Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!d’amore,puntate: Nadja cerca di uccidereNadja cerca di uccidered’amore © ARD (Screenshot)Scaltro, ambizioso e senza scrupoli, nel corso della sua vita ...

JackMagico : Questo lascia e prendi tra Pretelli e la Gregoraci è la solita storia alla Tempesta D'Amore a cui siamo abituati e… - Skylon27 : @DPucarelli Seriamente??? ?????? Peggio di 'Tempesta d'amore' sto calciomercato ?? - 100Cleofe : @veronicaveri76 E' iniziata sotto una feroce tempesta ma un immenso ombrellone d'amore continua tutt'ora a farmi sentire al sicuro. - tempesta_quiete : RT @danabi_b: Nessun silenzio Sarà in grado di raccontare Un cuore che arde per una follia d'amore Per una speranza senza radici Per que… - zazoomblog : Tempesta d’amore anticipazioni italiane: Paul deve rinunciare alla figlia Luna! - #Tempesta #d’amore… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’amore Sergio Mattarella: «Dante, nostro contemporaneo. Così la sua voce parla al futuro» Corriere della Sera