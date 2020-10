Spadafora su Juve-Napoli | “Troppi errori | ma il campionato non si ferma”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 6 ottobre 2020) Nonostante tutto il polverone che ha sollevato tutta la vicenda relativa antus-, ildi Serie A continuerà. Lo assicura il Ministro dello Sport, Vincenzo, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera “Non è stato un grande spettacolo- esordisce- non si deve fare confusione sull’interpretazione dei protocolli, che sono chiari e stabiliscono responsabilità precise. La clausola che concede all’autorità sanitaria il potere di veto è cosi fin dal primo momento. Quanto avvenuto con il Genoa non ha un precedente che obbilga tutti a maggiori responsabilità. Finora il protocollo è stato preso un po’ alla leggera, molte squadre non hanno fatto la bolla dopo aver trovato un positivo. Ora è necessario una stretta ...