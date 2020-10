Piero Angela: ‘L’esercito per far rispettare le regole anti Covid è utile’ (Di martedì 6 ottobre 2020) Davanti a un nemico subdolo come il Covid-19 non possiamo fare altro che affidarci alla scienza e seguire le direttive che gli studiosi danno. Questo è il pensiero di Piero Angela, che debutta il 6 ottobre con la seconda edizione di Superquark+, nuovo ciclo di 10 puntate da 15 minuti in esclusiva su RaiPlay. E se bisogna ricorrere a metodi più forti per far rispettare le regole lo si faccia: “L’esercito in campo per far rispettare le norme di sicurezza sanitaria? Secondo me è utile. Questo è un virus mortale. Non si può dover chiedere ‘per favore, mettete le mascherine’. Quelli che non le usano sono degli untori, soprattutto se sono stati ben informati” spiega il divulgatore scientifico. ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 6 ottobre 2020) Dava un nemico subdolo come il-19 non possiamo fare altro che affidarci alla scienza e seguire le direttive che gli studiosi danno. Questo è il pensiero di, che debutta il 6 ottobre con la seconda edizione di Superquark+, nuovo ciclo di 10 puntate da 15 minuti in esclusiva su RaiPlay. E se bisogna ricorrere a metodi più forti per farlelo si faccia: “L’esercito in campo per farle norme di sicurezza sanitaria? Secondo me è utile. Questo è un virus mortale. Non si può dover chiedere ‘per favore, mettete le mascherine’. Quelli che non le usano sono degli untori, soprattutto se sono stati ben informati” spiega il divulgatore scientifico. ...

HuffPostItalia : Coronavirus, Piero Angela: 'Serve l'esercito in strada' - Corriere : Piero Angela e il Covid: «Serve l’esercito in strada per far rispettare le regole» - fanpage : 'È un virus mortale, non si può solo dire alla gente: per piacere mettetevi la mascherina' - lucifan1207 : RT @DeerEwan: 'I potenti vogliono terrorizzarci, mascherine per tapparci la bocca' (Massimo Boldi) 'Questo è un virus mortale, bisogna p… - drandra_ : RT @fanpage: 'È un virus mortale, non si può solo dire alla gente: per piacere mettetevi la mascherina' -