Nuovo decreto sicurezza ed immigrazione approvato in Consiglio dei Ministri: di cosa si tratta? (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Nuovo decreto sicurezza ed immigrazione. Ma di cosa si tratta? In particolare: verrà ampliato il sistema accoglienza, con un regime di protezione speciale, non ci saranno multe milionarie alle ONG, arriverà la DASPO ,per la movida violenta, ovvero pene più severe e saranno previsti fino a 7 anni di carcere, per chi agevola i detenuti, sottoposti al 41 bis. decreto sicurezza e immigrazione Il Nuovo decreto sicurezza prevede il sistema di accoglienza ed integrazione, destinato ai richiedenti protezione internazionale ed ai titolari di protezione. Le attività ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Ildeihailed. Ma disi? In particolare: verrà ampliato il sistema accoglienza, con un regime di protezione speciale, non ci saranno multe milionarie alle ONG, arriverà la DASPO ,per la movida violenta, ovvero pene più severe e saranno previsti fino a 7 anni di carcere, per chi agevola i detenuti, sottoposti al 41 bis.Ilprevede il sistema di accoglienza ed integrazione, destinato ai richiedenti protezione internazionale ed ai titolari di protezione. Le attività ...

