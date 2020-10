Migranti, i risultati delle elezioni danno forza a Zingaretti : “Ius Soli priorità del PD” (Di martedì 6 ottobre 2020) Ius Soli e Ius Culturae saranno i due obiettivi del PD, ribaditi da Nicola Zingaretti a margine di un incontro pubblico. Ha cantato vittoria, Nicola Zingaretti, dopo la tornata elettorale che si è conclusa da una decina di giorni. Alle Regionali non ha perso né la Puglia, né la Toscana, né la Campania; ha scampato … L'articolo Migranti, i risultati delle elezioni danno forza a Zingaretti : “Ius Soli priorità del PD” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020) Iuse Ius Culturae saranno i due obiettivi del PD, ribaditi da Nicolaa margine di un incontro pubblico. Ha cantato vittoria, Nicola, dopo la tornata elettorale che si è conclusa da una decina di giorni. Alle Regionali non ha perso né la Puglia, né la Toscana, né la Campania; ha scampato … L'articolo, i: “Iuspriorità del PD” proviene da www.meteoweek.com.

qubidipi : 280 gli ultimi arrivi in Calabria, alcuni migranti sono risultati positivi al test per il corona virus. Ad Amantea… - qubidipi : 280 gli ultimi arrivi in Calabria, alcuni migranti sono risultati positivi al test per il corona virus. Ad Amantea… - paoloigna1 : RT @agorarai: 'Le nuove ondate dei migranti sono legate ai disagi economici. Sul piano politico le modifiche ai #DecretiSicurezza dimostran… - agorarai : 'Le nuove ondate dei migranti sono legate ai disagi economici. Sul piano politico le modifiche ai #DecretiSicurezza… - Federic03750663 : @matteosalvinimi La lega cosa avrebbe fatto al governo? Apparte confondere e ancorare ancora di più la situazione m… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti risultati Scoppia focolaio tra migranti, loro danno in escandescenze il Giornale Migranti, i risultati delle elezioni danno forza a Zingaretti : “Ius Soli priorità del PD”

Ma i risultati delle scorse elezioni hanno smentito le ipotesi ... l’allarme sembra essere ritornato questa notte, in Calabria. 52 i migranti sbarcati a Copanello di Stalettì, in provincia di ...

Parigi, allerta Msf su contagi nei centri per migranti

(ANSAmed) - PARIGI, 6 OTT - Oltre una persona in grande difficoltà su due, essenzialmente migranti, è stata contaminata dal coronavirus nella regione parigina: è quanto emerge da uno studio realizzato ...

Ma i risultati delle scorse elezioni hanno smentito le ipotesi ... l’allarme sembra essere ritornato questa notte, in Calabria. 52 i migranti sbarcati a Copanello di Stalettì, in provincia di ...(ANSAmed) - PARIGI, 6 OTT - Oltre una persona in grande difficoltà su due, essenzialmente migranti, è stata contaminata dal coronavirus nella regione parigina: è quanto emerge da uno studio realizzato ...