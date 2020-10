L’Arsenal licenzia Gunnersaurus, dai tifosi una raccolta fondi (Di martedì 6 ottobre 2020) Arsenal mascotte Gunnersaurus – La stagione dell’Arsenal è iniziata prima con la conquista del Community Shiled contro il Liverpool, poi con 3 vittorie in 4 partite di Premier. I supporters dei Gunners non hanno potuto assistere ai match casalinghi della squadra in quanto nel Regno Unito non è ancora permessa l’apertura degli stadi ai tifosi, … L'articolo L’Arsenal licenzia Gunnersaurus, dai tifosi una raccolta fondi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 6 ottobre 2020) Arsenal mascotte– La stagione dell’Arsenal è iniziata prima con la conquista del Community Shiled contro il Liverpool, poi con 3 vittorie in 4 partite di Premier. I supporters dei Gunners non hanno potuto assistere ai match casalinghi della squadra in quanto nel Regno Unito non è ancora permessa l’apertura degli stadi ai, … L'articolo L’Arsenal, daiunaè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

