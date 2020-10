Immigrazione, porti aperti per tutti. Esulta Alba Parietti: i migranti pagheranno le nostre pensioni (Di martedì 6 ottobre 2020) Con il nuovo decreto Immigrazione il governo manda in soffitta i decreti sicurezza di Matteo Salvini. E incassa gli applausi della sinistra e di Alba Parietti. L’attrice, divenuta ormai una delle portavoci del fronte anti-Salvini pur non avendo alcuna competenza politica, commenta con entusiasmo la mossa del governo Conte. Parietti: non ho letto il decreto ma va bene lo stesso “Non ho letto nei dettagli il decreto ma posso dire che il primo dovere di un buon cristiano è quello dell’accoglienza. Soddisfatta quando la vita vince sull’ignoranza, che serve solo a creare odio, una delle piaghe della nostra società. Queste persone hanno bisogno di aiuto, nessuno attraversa il mare per voler delinquere, cercano solo una vita migliore”. Immigrazione, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 ottobre 2020) Con il nuovo decretoil governo manda in soffitta i decreti sicurezza di Matteo Salvini. E incassa gli applausi della sinistra e di. L’attrice, divenuta ormai una delle portavoci del fronte anti-Salvini pur non avendo alcuna competenza politica, commenta con entusiasmo la mossa del governo Conte.: non ho letto il decreto ma va bene lo stesso “Non ho letto nei dettagli il decreto ma posso dire che il primo dovere di un buon cristiano è quello dell’accoglienza. Soddisfatta quando la vita vince sull’ignoranza, che serve solo a creare odio, una delle piaghe della nostra società. Queste persone hanno bisogno di aiuto, nessuno attraversa il mare per voler delinquere, cercano solo una vita migliore”., ...

