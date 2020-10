Highlights Nadal-Sinner | quarti di finale Roland Garros 2020 VIDEO

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ildeglie degli scambi salienti del quarto didelche ha visto protagonisti Jannike Rafael. Grandissima prestazione per l’azzurro, al suo primo torneo parigino, che si è arreso per 7-6(4) 6-4 6-1 giocando alla pari per due set contro il dodici volte vincitore di questo torneo., alla centesima partita a Parigi, centra la vittoria numero novantotto. Marziano.

Sportface.it

di Ubaldo Scanagatta Un miracolo a Parigi? No due! I primi due italiani scesi in campo sul Suzanne Lenglen per un match di ottavi di finale, Martina Trevisan, 27 anni a novembre, e Jannik Sinner, 19 c ...