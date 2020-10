Graduatorie provinciali per le supplenze: Sandra Lonardo interroga Azzolina (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della senatrice Sandra Lonardo. Di seguito il testo: “L’avvio delle nuove Graduatorie provinciali per le supplenze, che sostituiscono le vecchie Graduatorie d’istituto, iniziato già da tempo, non sta consegnando i risultati sperati. Ciò in quanto, il sistema informatico per le supplenze, che avrebbe dovuto rappresentare quello “strumento rivoluzionario” tanto invocato, capace di portare duecentomila supplenti in classe, è andato in tilt troppe volte, in troppo poco tempo, generando scontento ed ovviamente inefficienza. Le promesse contenute nella nota del MI circa l’eliminazione delle difformità valutative nelle singole ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della senatrice. Di seguito il testo: “L’avvio delle nuoveper le, che sostituiscono le vecchied’istituto, iniziato già da tempo, non sta consegnando i risultati sperati. Ciò in quanto, il sistema informatico per le, che avrebbe dovuto rappresentare quello “strumento rivoluzionario” tanto invocato, capace di portare duecentomila supplenti in classe, è andato in tilt troppe volte, in troppo poco tempo, generando scontento ed ovviamente inefficienza. Le promesse contenute nella nota del MI circa l’eliminazione delle difformità valutative nelle singole ...

NTR24 : Graduatorie provinciali per le supplenze: Lonardo interroga la Ministra Azzolina - scrabionata : E graduatorie provinciali,e graduatorie d'istituto,e se rispondi dai la disponibilità che significa accettazione qu… - worldernest : @francofontana43 @chiricanna Però a me pare che le graduatorie siano provinciali. Se la signora si è inserita in gr… - slpcislliguria : TRASFORMAZIONI FULL TIME PORTALETTERE PROVINCIALI Per i lavoratori utilmente inseriti nelle graduatorie, l’Azienda… - luca_bellanca : RT @tweetnewsit: Un docente convocato dalle graduatorie provinciali su due rinuncia e a #Milano mancano 700 docenti di #scuola elementare e… -

