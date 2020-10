Governo senza numeri, scontro con l’opposizione. Meloni: maggioranza in frantumi (video) (Di martedì 6 ottobre 2020) Sulla risoluzione illustrata dal ministro della Salute Speranza il Governo si ritrova senza numeri alla Camera. Per ben due volte. E’ una sconfitta sonora. Uno schiaffo a Giuseppe Conte che con i suoi Dpcm ha sempre scavalcato il Parlamento. Uno stop a quello stato di emergenza che ancora una volta Palazzo Chigi intende rinnovare. Esulta la Lega, si risente il Pd, si giustificano i Cinquestelle. Il Pd dà la colpa agli assenti in quarantena fiduciaria Il Pd dà la colpa agli assenti in quarantena. Almeno 41 deputati in quarantena fiduciaria. Anzi, “oltre 45”, secondo il dem Emanuele Fiano. Tra questi i parlamentari della Esteri e Bilancio, commissioni a cui appartengono i due deputati risultati positivi Ricardo Merlo e Beatrice Lorenzin. Ma i 41 non sono stati conteggiati come ‘assenti ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 ottobre 2020) Sulla risoluzione illustrata dal ministro della Salute Speranza ilsi ritrovaalla Camera. Per ben due volte. E’ una sconfitta sonora. Uno schiaffo a Giuseppe Conte che con i suoi Dpcm ha sempre scavalcato il Parlamento. Uno stop a quello stato di emergenza che ancora una volta Palazzo Chigi intende rinnovare. Esulta la Lega, si risente il Pd, si giustificano i Cinquestelle. Il Pd dà la colpa agli assenti in quarantena fiduciaria Il Pd dà la colpa agli assenti in quarantena. Almeno 41 deputati in quarantena fiduciaria. Anzi, “oltre 45”, secondo il dem Emanuele Fiano. Tra questi i parlamentari della Esteri e Bilancio, commissioni a cui appartengono i due deputati risultati positivi Ricardo Merlo e Beatrice Lorenzin. Ma i 41 non sono stati conteggiati come ‘assenti ...

matteosalvinimi : Mentre assistiamo al voltafaccia sui Decreti sicurezza e il Paese subisce sbarchi senza sosta e senza regole, vogli… - LiciaRonzulli : Lui è il Ministro della Salute @robersperanza. Siamo politicamente molto lontani, ma sarebbe falso non riconoscerg… - FratellidItalia : Governo. Lollobrigida: Senza consenso si tiene le poltrone e non affronta emergenze. Voto unica strada (video) - Wolf09722148 : RT @claudio_2022: Alla Camera il governo senza maggioranza, non raggiunge il numero legale e slitta tutto. Il PdR come sempre tace. È ora… - Maria364700971 : RT @claudio_2022: Alla Camera il governo senza maggioranza, non raggiunge il numero legale e slitta tutto. Il PdR come sempre tace. È ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo senza A Montecitorio governo senza numeri sul Covid. Lollobrigida spietato: "Scusatevi coi malati" Il Tempo La transizione energetica secondo Legambiente: lasciare il carbone e stop a nuovo gas

E il governo con la prossima legge di Bilancio dovrebbe cominciare ... Risorse che invece si potrebbero usare per incentivare la diffusione delle fonti rinnovabili. Senza però dimenticare la necessità ...

Covid: senza risoluzione maggioranza due strade per Dpcm

La mancata votazione alla Camera della risoluzione della maggioranza con le indicazioni dei contenuti del Dpcm pone il governo davanti a un bivio in base alla legge vigente, cioè il decreto 19 dello ...

E il governo con la prossima legge di Bilancio dovrebbe cominciare ... Risorse che invece si potrebbero usare per incentivare la diffusione delle fonti rinnovabili. Senza però dimenticare la necessità ...La mancata votazione alla Camera della risoluzione della maggioranza con le indicazioni dei contenuti del Dpcm pone il governo davanti a un bivio in base alla legge vigente, cioè il decreto 19 dello ...