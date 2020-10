Fatture false, indagati a Napoli i produttori di Made in Sud (Di martedì 6 ottobre 2020) Attraverso l’emissione e l’utilizzo di Fatture false si sarebbero procurati il denaro per rilevare le quote della società Teatro Cilea srl, che gestisce il noto teatro napoletano del Vomero: il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli sta eseguendo otto decreti di perquisizioni disposti dalla Procura di Napoli a carico di altrettante persone che lavorano nel settore della produzione di spettacoli teatrali e televisivi tra le quali figurano anche i noti imprenditori Ferdinando Mormone e Mario Esposito, ritenuti i patron della trasmissione televisiva “Made in Sud”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 ottobre 2020) Attraverso l’emissione e l’utilizzo disi sarebbero procurati il denaro per rilevare le quote della società Teatro Cilea srl, che gestisce il noto teatro napoletano del Vomero: il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza dista eseguendo otto decreti di perquisizioni disposti dalla Procura dia carico di altrettante persone che lavorano nel settore della produzione di spettacoli teatrali e televisivi tra le quali figurano anche i noti imprenditori Ferdinando Mormone e Mario Esposito, ritenuti i patron della trasmissione televisiva “in Sud”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

