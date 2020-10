Ebano corporate academy | studio su creazione competenze professionali

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Labitalia) - Creare lenecessarie alla crescita del gruppo e all'affermazione della fad, la formazione a distanza, nel mercato italiano. E' questa la missione assegnata a, la nuova iniziativa promossa dal Gruppo, fondato e presieduto da Carlo Robiglio, presidente di Piccola industria Confindustria e vice presidente della confederazione di viale dell'Astronomia., grazie alla convenzione con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale (dipartimento di studi per l'Economia e l'impresa) collaborerà per lo sviluppo di ricerche comuni per studiare il tema della formazione professionale in modalità e-learning erogata da imprese ...