Dpcm ottobre Covid | Speranza | Mascherine anche all' aperto | contagi in salita

(Di martedì 6 ottobre 2020) "L'Italia sta meglio in questo momento" rispetto a molti altri Paesi europei, "insieme alla Germania è quello che sta reggendo meglio la seconda ondata del Coronavirus ma non dobbiamo farci nessuna ...

Corriere : ?? Cosa cambia dal 7 ottobre - Corriere : Mascherine all’aperto, coprifuoco anti movida, al ristorante coperti ridotti: il nuovo Dpcm di ottobre - Miti_Vigliero : Nel nuovo Dpcm multe da 550 a 3.000 euro per chi non indossa la mascherina - Affaritaliani : Il governo inasprisce le misure Obbligo di mascherine all’aperto - Affaritaliani : Nuovo dpcm covid ottobre 2020, Speranza: 'Mascherine obbligatorie all'aperto' -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm ottobre

ROMA (6 ottobre 2020) - Penso che sia ancora presto per un giudizio ... illustrando alla Camera i contenuti del nuovo dpcm per il contenimento della pandemia da Covid-19.CUNEO CRONACA - Riceviamo dal Comune di Cuneo e pubblichiamo: "In attesa di conoscere quali saranno le nuove disposizioni contenute nel Dpcm di prossima emanazione ... In base agli ultimi dati ...