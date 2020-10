Decreto sicurezza, carcere fino a 7 anni per chi favorisce detenuti al 41 bis. Diventa reato introdurre cellulare in carcere (Di martedì 6 ottobre 2020) C’è anche un inasprimento della pena per chi favorisce i detenuti sottoposti al regime di 41 bis nel Decreto sicurezza approvato dal Cdm nella notte. Viene così introdotto questo elemento di novità, proposto dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Nel testo sono dunque previste pene più severe per chi agevola il detenuto al 41bis: si passa da 1 a 4 anni al da 2 a 6 anni. Nei casi di ipotesi aggravata, ovvero se il reato è commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o da chi esercita la professione forense, il reato da 2 a 5 passa da 3 a 7 anni. Si stabilisce, infine, un rafforzamento delle sanzioni applicate in caso di comunicazioni dei detenuti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) C’è anche un inasprimento della pena per chisottoposti al regime di 41 bis nelapprovato dal Cdm nella notte. Viene così introdotto questo elemento di novità, proposto dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Nel testo sono dunque previste pene più severe per chi agevola il detenuto al 41bis: si passa da 1 a 4al da 2 a 6. Nei casi di ipotesi aggravata, ovvero se ilè commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o da chi esercita la professione forense, ilda 2 a 5 passa da 3 a 7. Si stabilisce, infine, un rafforzamento delle sanzioni applicate in caso di comunicazioni dei...

