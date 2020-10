Dalbert | «Inter | inizio difficile Alla Fiorentina…»

Inter : A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 10 Lautaro, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 23 Barella, 24 Eriksen, 29 Dalbert, 33… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, fatta per #Dalbert al #Rennes: operazione in prestito con diritto di riscatto - AlfredoPedulla : #Dalbert-#Rennes, via libera #Inter: 2 milioni di prestito oneroso, diritto di riscatto a 13 - violanews : Dalbert: 'Qualche difficoltà all'Inter, meglio alla Fiorentina' - - internewsit : Dalbert: 'Ho fatto una buona preparazione con l'Inter. Ligue 1 attraente' - -

Ultime Notizie dalla rete : Dalbert Inter

Acquisti: Rog (c, Napoli riscatto), Simeone (a, Fiorentina riscatto), Pinna (d, Empoli fp), Vicario (p, Perugia fp), Despodov (a, Sturm Graz fp), Deiola (c, Lecce fp), Bradaric (c, Celta fp), Luvumbo ...Henrique Dalbert, giocatore del Rennes ed ex viola, ha parlato in conferenza stampa del suo stato di forma, ma anche del suo passato. Queste le sue dichiarazioni: "Mi sento bene. Ho ...Il nuovo esterno brasiliano del Rennes, Dalbert Henrique, si è presentato in conferenza stampa e ha parlato della sua esperienza in Italia ...