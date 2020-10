Covid-19: due nuovi positivi a Sant’Angelo a Cupolo (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAltri due casi di Coronavirus a Sant’Angelo a Cupolo. Ad annunciarlo, via facebook, il sindaco Fabrizio D’Orta: “Altri due casi a Sant’Angelo a Cupolo per complessivi cinque casi totali – scrive il primo cittadino. A tutti loro un augurio di pronta guarigione e a tutti noi un invito alla prudenza e al rispetto delle norme di prevenzione. Ce la faremo!”. L'articolo Covid-19: due nuovi positivi a Sant’Angelo a Cupolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAltri due casi di Coronavirus a Sant’Angelo a. Ad annunciarlo, via facebook, il sindaco Fabrizio D’Orta: “Altri due casi a Sant’Angelo aper complessivi cinque casi totali – scrive il primo cittadino. A tutti loro un augurio di pronta guarigione e a tutti noi un invito alla prudenza e al rispetto delle norme di prevenzione. Ce la faremo!”. L'articolo-19: duea Sant’Angelo aproviene da Anteprima24.it.

CarloCalenda : Oggi la mia famiglia farà il vaccino antinfluenzale. È una buona pratica che per noi è diventata obbligatoria da qu… - sscnapoli : Gli ultimi due tamponi in lavorazione sono risultati negativi al Covid-19. - antoniopalmieri : La maggioranza oggi non è riuscita per due volte a garantire il #numerolegale per votare la relazione del ministro… - alesslovesfede : RT @Martola__: dopo quasi due mesi, tra i 1418 guariti dal covid di oggi c’è anche la mia mamma ?? - xwinterchild : RT @Martola__: dopo quasi due mesi, tra i 1418 guariti dal covid di oggi c’è anche la mia mamma ?? -