Cioccolato a rischio: “Nel 2038 potrebbe non esserci cacao per tutti” (Di martedì 6 ottobre 2020) Cioccolato a rischio: “Nel 2038 potrebbe non esserci cacao per tutti” Nel 2038 l’alimento anti-depressivo per eccellenza potrebbe non essere più disponibile per tutti: stiamo parlando del Cioccolato, che secondo l’allarme lanciato dalla geopolitologa francese Virginie Raisson, per anni membro del consiglio di amministrazione di Médecins sans frontières, diventerà un vero e proprio bene di lusso. Il motivo? “Per la combinazione di una serie di ragioni”, spiega Raisson nel suo ultimo libro, 2038 Atlante sui futuri del mondo. “La prima è che nei Paesi emergenti la domanda di Cioccolato sta aumentando esponenzialmente. Soltanto in ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020): “Nelnonper tutti” Nell’alimento anti-depressivo per eccellenzanon essere più disponibile per tutti: stiamo parlando del, che secondo l’allarme lanciato dalla geopolitologa francese Virginie Raisson, per anni membro del consiglio di amministrazione di Médecins sans frontières, diventerà un vero e proprio bene di lusso. Il motivo? “Per la combinazione di una serie di ragioni”, spiega Raisson nel suo ultimo libro,Atlante sui futuri del mondo. “La prima è che nei Paesi emergenti la domanda dista aumentando esponenzialmente. Soltanto in ...

sole24ore : Cioccolato a rischio:?«Nel 2038 potrebbe non esserci cacao per tutti» - sole24ore : Cioccolato a rischio:?«Nel 2038 potrebbe non esserci cacao per tutti» - ralph_squillace : it's gonna get real: 'Nel 2038 non ci sarà più cioccolato per tutti. O meglio: le élite continueranno ad avere acce… - ghegola : RT @fedram67: Pure questo! - erregi69 : Cioccolato a rischio, l’allarme:?”Nel 2038 potrebbe non esserci cacao per tutti” -