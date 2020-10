zuma2007 : Alluvione 1970, la prima volta di Genova sott’acqua - PMicarelli : RT @mariobianchi18: Il #7ottobre 1970 a Genova c'è una disastrosa alluvione dovuta alla violenta esondazione di alcuni torrenti. I danni so… - armando_sanna : RT @santolceseinfo: A 50 anni dall’alluvione del 1970: Sant’Olcese tra ricordo e prevenzione - mariobianchi18 : Il #7ottobre 1970 a Genova c'è una disastrosa alluvione dovuta alla violenta esondazione di alcuni torrenti. I dann… - Amico_E : RT @santolceseinfo: A 50 anni dall’alluvione del 1970: Sant’Olcese tra ricordo e prevenzione -

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione 1970

Il Secolo XIX

Nella prima decade di ottobre cadono parecchi anniversari di disastri alluvionali: da quello calabrese del 1951 – con 70 vittime, 4.500 senzatetto, quasi 1.700 abitazioni crollate o rese inabitabili, ...Ogni volta che c’è un’alluvione, Fabio Luino, ricercatore dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica, sale in auto e va a vedere. Nel 1994, nel 2016, l’altro ieri. «È importante farlo su ...(ANSA) - GENOVA, 30 SET - E' passato mezzo secolo dalla nascita delle Regioni. Era il 6 luglio 1970 quando si riunì per la prima volta il Consiglio regionale della Liguria. Nello stesso anno Genova fu ...