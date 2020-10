Ad ottobre open day scavi archeologici Castrum Minturnae

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – In occasione dell’Appia day la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone Latina e Rieti presenta per la prima volta “dal vivo” gli eccezionali risultati degli, condotti con cospicui fondi erogati dal Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e per il Turismo su progetto redatto e presentato dalla stessa Soprintendenza sull’area di proprieta’ del Comune di Minturno, al confine con il Comprensorio Archeologico demaniale. Gli, condotti sulla direttrice della Regina viarum e nelle aree adiacenti, hanno riportato in luce un interessantissimo tratto della strada, decumano massimo della citta’ romana, e due cardini a essa ortogonali. Su un lato dell’Appia e’ ora visibile la scalinata di accesso al grande ...