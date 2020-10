Ternana-Palermo, Falletti: “È una gara come le altre, i rosanero sono forti ma noi vogliamo vincere” (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Serie C entra nel vivo.Nella terza giornata di campionato, in turno infrasettimanale, la Ternana ospiterà il Palermo, mentre il resto del calcio è fermo per la pausa dedicata alle Nazionali: i rossoverdi, tra i favoriti per la promozione in Serie B, arrivano con il peso di un pareggio e una vittoria sulle spalle; i rosanero, invece, sono reduci da una sconfitta - in casa del Teramo all'esordio - e il rinvio della seconda giornata, a causa di due positività al Covid-19 rilevate tra i calciatori del Potenza.Il match, in programma mercoledì' 7 ottobre allo Stadio "Libero Liberati", si giocherà alle ore 15.00 e non più alle 20.45 come inizialmente previsto. A Terni, Cesar Falletti, si ritroverà faccia a faccia con ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Serie C entra nel vivo.Nella terza giornata di campionato, in turno infrasettimanale, laospiterà il, mentre il resto del calcio è fermo per la pausa dedicata alle Nazionali: i rossoverdi, tra i favoriti per la promozione in Serie B, arrivano con il peso di un pareggio e una vittoria sulle spalle; i, invece,reduci da una sconfitta - in casa del Teramo all'esordio - e il rinvio della seconda giornata, a causa di due positività al Covid-19 rilevate tra i calciatori del Potenza.Il match, in programma mercoledì' 7 ottobre allo Stadio "Libero Liberati", si giocherà alle ore 15.00 e non più alle 20.45inizialmente previsto. A Terni, Cesar, si ritroverà faccia a faccia con ...

