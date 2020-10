Sicilia, la candidata di Pd e M5s trionfa a Termini. Il centrodestra unito vince, flop dei candidati della Lega. Sorpresa ad Agrigento (Di lunedì 5 ottobre 2020) Uniti si vince, sia da una parte che dall’altra. Questo emerge dai risultati delle amministrative Siciliane in 60 comuni che portano vittorie al primo turno alle coalizioni lì dove correvano compatte. Niente sorprese, se non in quelle città dove gli schieramenti erano più frammentati. Mentre delude il risultato della Lega lì dove si era smarcata dal centrodestra. Si parte da Termini Imerese dove l’esperimento Pd-M5s porta la vittoria al primo turno di Maria Terranova. Il comune del Palermitano abbandonato dalla Fiat 10 anni fa era la scommessa su cui aveva puntato la coalizione che ricalca la compagine di governo. Ci aveva creduto Giancarlo Cancelleri, il viceministro alle Infrastrutture, due volte candidato governatore, che aveva condiviso un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Uniti si, sia da una parte che dall’altra. Questo emerge dai risultati delle amministrativene in 60 comuni che portano vittorie al primo turno alle coalizioni lì dove correvano compatte. Niente sorprese, se non in quelle città dove gli schieramenti erano più frammentati. Mentre delude il risultatolì dove si era smarcata dal. Si parte daImerese dove l’esperimento Pd-M5s porta la vittoria al primo turno di Maria Terranova. Il comune del Palermitano abbandonato dalla Fiat 10 anni fa era la scommessa su cui aveva puntato la coalizione che ricalca la compagine di governo. Ci aveva creduto Giancarlo Cancelleri, il viceministro alle Infrastrutture, due volte candidato governatore, che aveva condiviso un ...

