Parigi chiude tutti i bar per due settimane. Massima allerta per il dilagare dei contagi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le autorità francesi hanno disposto la chiusura di tutti i bar di Parigi a partire da domani per due settimane, in un tentativo di arginare la seconda ondata di contagi da Covid-19 che sta colpendo il Paese. Il governo transalpino ha infatti elevato il livello di allerta per la regione della capitale a 'massimo'. La misura scatta quando in una data area del Paese il tasso di infezione supera la quota di 250 contagiati per 100.000 abitanti, mentre almeno un terzo dei posti di terapia intensiva disponibili negli ospedali sono occupati da persone affette da covid-19.Le migliaia di ristoranti e bistrot della capitale potranno rimanere aperti solo se attueranno nuove misure igieniche e di controllo della clientela, come la registrazione dei dati, e dovranno inoltre ...

Parigi, 05 ott 12:19 - (Agenzia Nova) - Il prefetto di Parigi, Didier Lallement, ha confermato la chiusura dei bar a partire da domani per i prossimi quindici giorni, mentre i ristoranti potranno ...

Coronavirus: Parigi, bar chiusi, ristoranti aperti con restrizioni

Il prefetto di polizia, Didier Lallement, ha confermato in una conferenza stampa che a Parigi, ormai zona di massima allerta, i bar saranno chiusi da domani per 15 giorni, mentre i ristoranti ...

