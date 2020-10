Non è mai troppo tardi per salvare una vita (Di lunedì 5 ottobre 2020) Anche bambini con meno di 10 anni possono apprendere e mettere in pratica le procedure di primo soccorso. Nefeli è una ragazza greca di 14 anni che ha rianimato la sorellina Danae di 10 anni dopo che aveva smesso di respirare a seguito di un principio di annegamento in piscina e aveva acquisito le competenze per la rianimazione dopo aver preso parte al programma Kid Save Lives del Centro per le Emergenze nazionali di Atene che insegna ai bambini di elementari e medie le manovre necessarie da mettere in atto nei primi, cruciali minuti che seguono la perdita di battito cardiaco. Il programma, autorizzato dal governo greco prevede 4 ore di leizone durante l’orario scolastico in cui i ragazzi tra gli 8 e i 10 anni imparano ad accertare la perdita di coscienza, chiamare i servizi di emergenza e soprattutto eseguire le compressioni toraciche per mantenere l’afflusso di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Anche bambini con meno di 10 anni possono apprendere e mettere in pratica le procedure di primo soccorso. Nefeli è una ragazza greca di 14 anni che ha rianimato la sorellina Danae di 10 anni dopo che aveva smesso di respirare a seguito di un principio di annegamento in piscina e aveva acquisito le competenze per la rianimazione dopo aver preso parte al programma Kid Save Lives del Centro per le Emergenze nazionali di Atene che insegna ai bambini di elementari e medie le manovre necessarie da mettere in atto nei primi, cruciali minuti che seguono la perdita di battito cardiaco. Il programma, autorizzato dal governo greco prevede 4 ore di leizone durante l’orario scolastico in cui i ragazzi tra gli 8 e i 10 anni imparano ad accertare la perdita di coscienza, chiamare i servizi di emergenza e soprattutto eseguire le compressioni toraciche per mantenere l’afflusso di ...

Ultime Notizie dalla rete : Non mai Vaccino antinfluenzale, parte una campagna importante come non mai Città della Spezia All’Internet Festival gli artisti suonano sui tetti di Pisa per il “Live on The Roof”

Domenica 11 dalle 16 alle 19 il concerto sarà in diretta streaming, successivamente "Tutti giù per terra" in presenza al Teatro Lumière ...

Immuni pubblica tutti i dati di download, di notifiche e di utenti positivi! Eccoli

Contro il COVID-19 una delle strategie che gli utenti possono mettere in atto per difendersi è senza dubbio quella di scaricare l'app Immuni, ossia l'app per il tracciamento dei contagi da COVID-19 ch ...

