Napoli, già valutati 1500 casi di multe elevate in aree pedonali (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Sono circa 1.500 i casi già trattati dall'amministrazione comunale relativi alle multe elevate a veicoli di residenti, di domiciliati e di non residenti proprietari di posti auto fuori sede stradale all'interno delle aree pedonali provvisorie che avevano ricevuto le sanzioni a seguito delle incomprensioni relative all'istituzione della nuova area pedonale del centro antico. multe per le quali il sindaco, Luigi de Magistris, aveva preso l'impegno di cancellarle. Da qui l'approvazione di due delibere necessarie per poter intervenire. Le multe che potranno usufruire dell'intervento del Comune sono quelle elevate, anche a ciclomotori e a ...

