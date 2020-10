Museruole per tutti: è l'inizio della fine (Di lunedì 5 ottobre 2020) di aldo grandi Ci siamo presi un'altra denuncia all'ordine dei giornalisti competente per territorio e, il 28 ottobre, saremo sottoposti a regolare processo. Il tutto per aver utilizzato espressioni ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 5 ottobre 2020) di aldo grandi Ci siamo presi un'altra denuncia all'ordine dei giornalisti competente per territorio e, il 28 ottobre, saremo sottoposti a regolare processo. Il tutto per aver utilizzato espressioni ...

Alien1it : il DUCETTO per i bambini passerà alla storia come il BABAU, il BARBABLU che gli metteva le museruole e che gli ha i… - RdiMilano : @Kapparar1 Dubito fortemente che mandino esercito x le museruole. È per altro. - rainiero43 : RT @MoriMrc: Pil a -18% e @F_Boccia pensa a nuovi lockdown... il Governo rilancia con le museruole all’aperto. Questi vogliono la guerra ci… - antony220970 : RT @SchiaviAlex: Ricordo che accettando l’imposizione delle #museruole poi arriverà anche il guinzaglio ?? Per chi non intende fare il cane… - caraca62 : RT @EsuleMazzini: @MoriMrc Purtroppo l'incessante propaganda di regime sta condizionando sempre più tanta gente Purtroppo per strada all'ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Museruole per Museruole per tutti: è l'inizio della fine La Gazzetta di Lucca Valeria Golino: «Finalmente sono un’antagonista»

Valeria Golino, protagonista del thriller «Lasciami andare», risoluta sul nuovo codice di ammissibilità per gli Oscar, dissente: «Niente museruole, non si impongono regole all’arte» ...

Negazionisti del COVID-19 ed estrema destra in piazza a Roma: “Contro le museruole/mascherine e le antenne 5G”

Sono circa 2mila le persone attese oggi pomeriggio a Roma, a partire dalle 16.00 davanti alla Bocca della Verità, per la manifestazione nei negazionisti ... SIAMO E SAREMO L’ITALIA LIBERA, contro il ...

Valeria Golino, protagonista del thriller «Lasciami andare», risoluta sul nuovo codice di ammissibilità per gli Oscar, dissente: «Niente museruole, non si impongono regole all’arte» ...Sono circa 2mila le persone attese oggi pomeriggio a Roma, a partire dalle 16.00 davanti alla Bocca della Verità, per la manifestazione nei negazionisti ... SIAMO E SAREMO L’ITALIA LIBERA, contro il ...