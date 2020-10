Migranti, in 43 sbarcano in Salento e si buttano in mare all'alba per sfuggire ai controlli: tutti salvi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il veliero si è incagliagliato e tutti, anche donne e bambini, si sono gettati in mare all'arrivo della motovedetta della finanza: tutti in salvo. Al via le procedure Covid Leggi su repubblica (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il veliero si è incagliagliato e, anche donne e bambini, si sono gettati inall'arrivo della motovedetta della finanza:in salvo. Al via le procedure Covid

Advertising

pdnetwork : 'Una cosa deve essere chiara: la solidarietà non è un optional ma un obbligo tra gli Stati europei. Nel prossimo fu… - StraNotizie : Migranti, in 43 sbarcano in Salento e si buttano in mare all'alba per sfuggire ai controlli: tutti salvi - cronaca_news : Migranti, in 43 sbarcano in Salento e si buttano in mare all'alba per sfuggire ai controlli: tutti salvi… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti sbarcano Caso Gregoretti, degli sbarcati da quella nave si sono perse le tracce Avvenire Migranti, 3 milioni per Comuni siciliani

PALERMO – “3 lmilioni di euro per il 2020 ai Comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori. Nello specifico, si tratta di un contributo di 375 mila euro, per ciascuno dei ...

Migranti: Viminale, da inizio anno sbarcate 24.332 persone sulle nostre coste. Oltre 600 nei primi giorni di ottobre

Sono finora 24.332 le persone migranti sbarcate sulle coste italiane da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 7.894 mentre nel 2018 furono 21.131. Il dato è stato diffuso dal minist ...

PALERMO – “3 lmilioni di euro per il 2020 ai Comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori. Nello specifico, si tratta di un contributo di 375 mila euro, per ciascuno dei ...Sono finora 24.332 le persone migranti sbarcate sulle coste italiane da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 7.894 mentre nel 2018 furono 21.131. Il dato è stato diffuso dal minist ...