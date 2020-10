Massimo Bossetti: dieci anni dopo arriva la drastica scelta della sorella (Di lunedì 5 ottobre 2020) A dieci anni dall’omicidio di Yara Gambirasio, per mano di Massimo Bossetti, arriva la drastica scelta della sorella di quest’ultimo. Certi episodi, certi momenti della vita, ma soprattutto certi dolori… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 5 ottobre 2020) Adall’omicidio di Yara Gambirasio, per mano diladi quest’ultimo. Certi episodi, certi momentivita, ma soprattutto certi dolori… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

MariaTe55156630 : @QuartoGrado In trasmissione avete trascurato la spiegazione più semplice, e cioè che ha finalmente accettato l'esi… - MagaMagaoz : RT @QuartoGrado: Per la giustizia Massimo Bossetti è l’assassino di Yara. La sorella gemella Laura non vuole più portare questo cognome. F… - SQUALOBIANCO46 : RT @QuartoGrado: Per la giustizia Massimo Bossetti è l’assassino di Yara. La sorella gemella Laura non vuole più portare questo cognome. F… - QuartoGrado : Per la giustizia Massimo Bossetti è l’assassino di Yara. La sorella gemella Laura non vuole più portare questo cogn… - bruttogesto : Bossetti libero! Verità per Massimo! #quartogrado -