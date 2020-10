Maltempo in Piemonte, il viaggio nelle zone colpite della Valsesia: “C’è tanta rabbia, è colpa della poca manutenzione” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “È una grande tristezza per tutta la Valsesia, è una grande tragedia. C’è tanta rabbia, anche perché è difficile dare una colpa, le colpe sono sempre a metà. Bisognava fare manutenzione, adesso la situazione sarà dura per tutti. Non ci sono parole per quello che è successo”. Chi abita vicino al Sesia, il fiume che nella notte tra venerdì e sabato ha causato parecchi danni e causato la morte di un uomo, si sente così, oggi, a due giorni dalla tragedia. Nella zona ci sono abituati, i più avanti negli anni ricordano il 1994: “Questa però è stata diversa, non è stata un’alluvione lunga, è bastata una sola notte per distruggere tutto. È colpa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) “È una grande tristezza per tutta la, è una grande tragedia. C’è, anche perché è difficile dare una, le colpe sono sempre a metà. Bisognava fare manutenzione, adesso la situazione sarà dura per tutti. Non ci sono parole per quello che è successo”. Chi abita vicino al Sesia, il fiume che nella notte tra venerdì e sabato ha causato parecchi danni e causato la morte di un uomo, si sente così, oggi, a due giorni dalla tragedia. Nella zona ci sono abituati, i più avanti negli anni ricordano il 1994: “Questa però è stata diversa, non è stata un’alluvione lunga, è bastata una sola notte per distruggere tutto. È...

Danni ingenti in Piemonte, dove le zone del cuneese, dell'Ossola e del Vercellese sono state duramente colpite. Frane e allagamenti, un morto e un disperso. Il governatore Alberto Cirio ha chiesto lo ...

Il vice presidente della Regione Piemonte in visita nei luoghi colpiti dal maltempo

Prima tappa a Omegna, dove ha incontrato Laura Gallina, la signora che ha perso tutto con il crollo della sua cuscineria Il tour nel Vco, dopo la prima tappa in Protezione Civile, è cominciato a ...

