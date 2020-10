La Salernitana non pesca solo in casa Lazio, un rinforzo dalla Roma (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Guarda ancora alla Capitale la Salernitana ma questa volta i granata non pescano in casa Lazio, rivolgendosi all’altra sponda di Roma. Dai giallorossi arriva alla corte di Castori Mirko Antonucci, il giovane esterno offensivo reduce dalle esperienze con il pescara e con i portoghesi del Vitoria Setubal. E’ stata la Roma ad annunciare la cessione in prestito del classe 1999: “Mirko Antonucci ceduto in prestito alla Salernitana fino al 30 giugno 2021. In bocca al lupo per questa nuova esperienza, Mirko!”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Guarda ancora alla Capitale lama questa volta i granata nonno in, rivolgendosi all’altra sponda di. Dai giallorossi arriva alla corte di Castori Mirko Antonucci, il giovane esterno offensivo reduce dalle esperienze con ilra e con i portoghesi del Vitoria Setubal. E’ stata laad annunciare la cessione in prestito del classe 1999: “Mirko Antonucci ceduto in prestito allafino al 30 giugno 2021. In bocca al lupo per questa nuova esperienza, Mirko!”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

