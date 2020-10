Juventus Napoli, la Procura apre un’inchiesta: la nota (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Procura della Federcalcio ha aperto un’inchiesta dopo la vicenda che ha interessato Juventus e Napoli. I campani sono stati bloccati, con una nota ufficiale dell’ASL1, e non hanno potuto raggiungere Torino. Una decisione, quella poi confermata dalla Regione Campania, che ha creato molte polemiche. I padroni di casa, infatti, hanno chiesto l’ottenimento della partita a tavolino. Juventus Napoli: aperta un’inchiesta Con comunicazione dell’ANSA, la Procura della Federcalcio ha ufficializzato di aver aperto un’inchiesta per corretta applicazione del protocollo. Leggi anche:Juventus Napoli, il Giudice Sportivo rinvia il giudizio: svelato il perchè “La Procura della ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ladella Federcalcio ha aperto un’inchiesta dopo la vicenda che ha interessato. I campani sono stati bloccati, con unaufficiale dell’ASL1, e non hanno potuto raggiungere Torino. Una decisione, quella poi confermata dalla Regione Campania, che ha creato molte polemiche. I padroni di casa, infatti, hanno chiesto l’ottenimento della partita a tavolino.: aperta un’inchiesta Con comunicazione dell’ANSA, ladella Federcalcio ha ufficializzato di aver aperto un’inchiesta per corretta applicazione del protocollo. Leggi anche:, il Giudice Sportivo rinvia il giudizio: svelato il perchè “Ladella ...

Advertising

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - pauloflorenz : Non capisco.. se al momento non sono usciti nuovi contagiati perché SOLO OGGI e non il 2 ottobre il gruppo squadra… - bianca_caimi : RT @stanzaselvaggia: Enrico Preziosi: “Noi del Genoa non abbiamo contattato l’Asl, perché De Laurentiis l’ha fatto? Ora il calcio è nel cao… -