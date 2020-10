Io ti cercherò | anticipazioni prima puntata

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Il 5 ottobre 2020, su Raiuno, va in onda ladi Io ti cercherò, miniserie diretta da Gianluca Maria Tavarelli e con protagonista Alessandro Gassmann, nei panni di Valerio Frediani, ex poliziotto e padre in cerca della verità sulla morte del figlio Ettore (Luigi Fedele). Nel cast della serie troviamo anche Maya Sansa (Sara), Fiorenza Pieri (Francesca), Andrea Sartoretti (Gianni), Zoe Tavarelli (Martina), Massimo de Francovich (Armando), Giordano de Plano (Roberto) e Federico Tocci (Alessandro). Io ti cercherò, laEpisodio 1: “La via lattea” Quando il cadavere del giovane Ettore Frediani viene ritrovato sul greto del Tevere, tutti pensano si tratti di suicidio. Suo padre Valerio, ex poliziotto con alle spalle molti errori come uomo e come genitore, è ...