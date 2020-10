Il nuovo dpcm: in arrivo maximulte per chi è senza mascherina (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mascherine anche per strada, obbligatorie come già hanno deciso alcune Regioni. E nuovi divieti in arrivo per bar, feste, matrimoni e funerali. Su quali dovranno essere le imposizioni del nuovo dpcm il governo ha deciso di confrontarsi con le Regioni e di aspettare i suggerimenti delle opposizioni che arriveranno dal dibattito parlamentare di domani, quando il ministro della Salute Roberto Speranza riferirà alle Camere i contenuti del nuovo provvedimento e annuncerà la richiesta di proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio. Il decreto dovrebbe essere approvato in consiglio dei ministri domani o al massimo mercoledì. In un colloquio da Assisi con il Corriere e Repubblica, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiega la necessità di «rinunciare a certe ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mascherine anche per strada, obbligatorie come già hanno deciso alcune Regioni. E nuovi divieti inper bar, feste, matrimoni e funerali. Su quali dovranno essere le imposizioni delil governo ha deciso di confrontarsi con le Regioni e di aspettare i suggerimenti delle opposizioni che arriveranno dal dibattito parlamentare di domani, quando il ministro della Salute Roberto Speranza riferirà alle Camere i contenuti delprovvedimento e annuncerà la richiesta di proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio. Il decreto dovrebbe essere approvato in consiglio dei ministri domani o al massimo mercoledì. In un colloquio da Assisi con il Corriere e Repubblica, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiega la necessità di «rinunciare a certe ...

Corriere : Il nuovo Dpcm: numero limitato alle feste e chiusura anticipata dei locali. L’esercito per i controlli - fanpage : In arrivo nuovo dpcm: si va verso mascherine obbligatorie all’aperto e locali chiusi alle 23 - Agenzia_Ansa : #Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste… - MichelinoSaitta : Mascherine all'aperto: di nuovo #cosìPerché il covid non guarda in faccia nessuno. #Dpcm #covid #mascherine… - Maicol70 : RT @DGambinom5s: Se avessimo avuto un popolo più responsabile e una gioventù più consapevole dell’emergenza #Covid_19, forse non saremmo ar… -