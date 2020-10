Grande Fratello Vip | stasera nella Casa per la Gregoraci “arriva” Flavio Briatore …

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 5 ottobre 2020)delne vedremo delle belle. In effetti, tante cose sono già accadute, dalle rivelazioni di Adua Del Vesco all’outing di Gabriel Garko fino alle liti tra i vari inquilini.per Elisabettaarriverà una lettera dida fuori lasta seguendo, pare anche con molta attenzione, come si sta comportando la ex moglie e dall’intervista rilasciata non è assolutamente contento. Lasi è lamentata con Matilde Brandi di come ha vissuto da sposata e dei sacrifici che ha dovuto ...