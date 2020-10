Giro d’Italia 2020, Visconti: “Non sto passando un bel periodo, ma orgoglioso per oggi” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Siamo venuti qui con l’obiettivo di vincere una tappa. Non sto passando un bellissimo periodo dal punto di vista mentale, anche se sono orgoglioso di quello che riesco ancora a fare. Purtroppo Caicedo mi ha lasciato lì e non ce l’ho fatta a rimontare”. Lo ha detto il siciliano Giovanni Visconti (Vini Zabù – KTM) ai microfoni di Rai Sport al termine della terza tappa del Giro d’Italia 2020 da Enna alla cima dell’Etna di Linguaglossa – Piano Provenzana dove è arrivato secondo dietro l’ecuadoregno Caicedo. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Siamo venuti qui con l’obiettivo di vincere una tappa. Non stoun bellissimodal punto di vista mentale, anche se sonodi quello che riesco ancora a fare. Purtroppo Caicedo mi ha lasciato lì e non ce l’ho fatta a rimontare”. Lo ha detto il siciliano Giovanni(Vini Zabù – KTM) ai microfoni di Rai Sport al termine della terza tappa deld’Italiada Enna alla cima dell’Etna di Linguaglossa – Piano Provenzana dove è arrivato secondo dietro l’ecuadoregno Caicedo.

