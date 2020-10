Giacomo Urtis il chirurgo delle star è irriconoscibile: com’è oggi (Di lunedì 5 ottobre 2020) È sempre più irriconoscibile Giacomo Urtis. Il chirurgo delle star (QUI chi è) ed ex concorrente de L’isola dei famosi è ospite di Live non è la d’Urso nella puntata del 4 ottobre in quanto il suo nome è al centro di una vera e propria bufera da quando è indagato dalla procura di Milano per prelievi di sangue non autorizzati. A spaventare i telespettatori è però il suo aspetto sempre più lontano da quello donatogli da Madre Natura. “Ho fatto il lifting un anno fa, poi sono un po’ dimagrito, in realtà sto facendo meno cose, forse mi sto un attimo naturalizzando” spiega a Barbara d’Urso che nota come sia profondamente cambiato, “Ma hai sempre avuto gli occhi ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 5 ottobre 2020) È sempre più. Il(QUI chi è) ed ex concorrente de L’isola dei famosi è ospite di Live non è la d’Urso nella puntata del 4 ottobre in quanto il suo nome è al centro di una vera e propria bufera da quando è indagato dalla procura di Milano per prelievi di sangue non autorizzati. A spaventare i telespettatori è però il suo aspetto sempre più lontano da quello donatogli da Madre Natura. “Ho fatto il lifting un anno fa, poi sono un po’ dimagrito, in realtà sto facendo meno cose, forse mi sto un attimo naturalizzando” spiega a Barbara d’Urso che nota come sia profondamente cambiato, “Ma hai sempre avuto gli occhi ...

Advertising

gooldenxhs : @AURORASENEFREGA ecco appunto. che poi vabbè non siano stati davvero insieme è un altro conto. la conosco manila e… - ___savvy : Ditemi che non sono l'unico ad aver confuso almeno una volta Federico Fashion Style con Giacomo Urtis #noneladurso… - zazoomblog : Giacomo Urtis a processo? – “Sono chirurgo estetico” – Live non è la d’Urso - #Giacomo #Urtis #processo? #“Sono - nicetvprogramm : Giacomo Urtis ha sparato solo delle caxxate! #noneladurso - ssssunflowerrrr : Ma sto Giacomo Urtis che dice al professore che lui fa cinema e va in televisione... ma sticazzi! Nel momento in cu… -