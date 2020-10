Forum con Barbara Palombelli, giudice : “Lei è gay o ha tendenze normali?”, il pubblico non crede alle proprie orecchie (Di lunedì 5 ottobre 2020) Forum è una trasmissione della fascia dell’ora di pranzo, ormai storica delle reti Mediaset e, in particolare di Canale 5. La trasmissione che ha avuto diverse conduttrici, da Rita Dalla Chiesa a Paola Perego a, ora Barbara Palombelli, piace tantissimo e anche se a volte chi appare in video sono attori che impersonano i protagonisti che non sono voluti comparire in tv, la trasmissione è, comunque, assolutamente realistica e piace molto. Il riscontro di pubblico, da sempre, è ottimo e gli ascolti premiano la professionalità di chi conduce, attualmente la Palombelli, ma anche di tutti i giudici che si alternano nelle varie cause e di tutto il cast in generale. Barbara Palombelli e il suo modo di condurre Barbara ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 5 ottobre 2020)è una trasmissione della fascia dell’ora di pranzo, ormai storica delle reti Mediaset e, in particolare di Canale 5. La trasmissione che ha avuto diverse conduttrici, da Rita Dalla Chiesa a Paola Perego a, ora, piace tantissimo e anche se a volte chi appare in video sono attori che impersonano i protagonisti che non sono voluti comparire in tv, la trasmissione è, comunque, assolutamente realistica e piace molto. Il riscontro di, da sempre, è ottimo e gli ascolti premiano la professionalità di chi conduce, attualmente la, ma anche di tutti i giudici che si alternano nelle varie cause e di tutto il cast in generale.e il suo modo di condurre...

Advertising

OlimpiaMI1936 : L'omaggio dell'Olimpia Milano, del GM Stavropoulos, di Micov e di tutto il Mediolanum Forum per i medici e gli oper… - MevlutCavusoglu : ??Con il mio amico Min.@luigidimaio dall’#Italia abbiamo discusso sul 3° Vertice Intergovernativo. ??Convocheremo Com… - brindisilibera : New post (BRINDISI. FORUM AMBIENTE, SALUTE E SVILUPPO:IL DEPOSITO COSTIERO DI GAS INCOMPATIBILE CON LA LOCALIZZAZI… - brindisilibera : New post (BRINDISI. FORUM AMBIENTE, SALUTE E SVILUPPO:IL DEPOSITO COSTIERO DI GAS INCOMPATIBILE CON LA LOCALIZZAZI… - fondieuropei20 : RT @ContrattoFiume: Pillole d’Ambiente Giovedì 8 Ottobre ore 18.15 incontro online con FRANCESCO BARUFFI Segretario Generale del Distretto… -