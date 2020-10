Douglas Costa torna al Bayern Il ruolo di Fede un rebus per Pirlo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Difficile che il Maestro rinunci alla difesa a tre: al talento in arrivo può essere affidata la fascia nel 3-4-3 Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Difficile che il Maestro rinunci alla difesa a tre: al talento in arrivo può essere affidata la fascia nel 3-4-3

juventusfc : A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, McKennie, Portanova, Nicolussi Caviglia, Morata, Douglas Cost… - DiMarzio : #Juventus, Douglas Costa al Bayern Monaco: i dettagli - juventusfces : SUPLENTES: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, McKennie, Portanova, Nicolussi Caviglia, Morata, Douglas Costa, Vrioni. #JuveNapoli - oscarvalle1984 : RT @LucaFiorino24: Via Rugani, De Sciglio e Douglas Costa. Khedira invece si oppone. Highlander - oscarvalle1984 : RT @VlnN94: IN: Kulusevski Arthur McKennie Morata Chiesa Emerson (?) OUT: Pjanic Matuidi Higuain Rugani De Sciglio Douglas Costa… -