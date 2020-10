Donna muore in uno schianto sull’autostrada | il figlio scopre la tragedia mentre è in coda

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Unadi 67 anni è morta nella serata di venerdì in un drammatico incidente sull’Autostrada A4, all’altezza dell’uscita di Ponte Oglio (Brescia). Tragico incidente nella serata di venerdì scorso lungo l’Autostrada A4, all’altezza dell’uscita di Ponte Oglio, in provincia di Brescia. Nellounadi 67 anni, residente a Chiuduno (Bergamo), ha perso … L'articoloin unosull’autostrada: illaè inproviene da YesLife.it.

LuciaMosca1 : (Torricella Sicura, punta da un insetto, donna di 76 anni muore per shock anafilattico: invani i soccorsi) Segui s… - avadesordre : #5Ottobre #AccaddeOggi nel 1965 muore lo scultore lussemburghese #ClausCito autore del monumento ai caduti della p… - AmoBergamo : #Bergamo Tragedia nella notte sulla A4: muore una donna di Chiuduno. Il figlio era poco più avanti - Roby78979040722 : 'L'onestà è lodata da tutti, ma muore di freddo'. Giovenale (Satire, I, v. 74) In foto, Donna che offre da bere a… - Il_Centro : #Abruzzo #5ottobre #lunedì #Teramo #TorricellaSicura Punta da un insetto, muore una donna -

Ultime Notizie dalla rete : Donna muore

Muore dopo essere stata punta da un calabrone mentre era in campagna con il marito. Maria Angela D’Ovidio aveva 76 anni. Molto probabilmente ad ucciderla è stato uno shock anafilattico. La donna, ...Tragedia a Carema, in provincia di Torino. Una donna di 48 anni, Iva Enrietti, è morta dopo essere rimasta intossicata delle esalazioni del mosto. Il dramma si è consumato in una cantina di proprietà ...