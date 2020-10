Deschamps: «Rabiot in isolamento con la Juventus» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le dichiarazioni di Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato di Adrien Rabiot della Juventus Adrien Rabiot è stato convocato da Didier Deschamps con la Francia per la seconda volta consecutiva. Il commissario tecnico ha parlato in conferenza stampa proprio del centrocampista della Juventus. «Rabiot ha avuto contatti con persone positive e non sarà a disposizione in questi giorni. In relazione a ciò dovrà rispettare il protocollo sanitario delle autorità italiane, con un isolamento di cinque giorni e due tamponi da effettuare. Giovedì si unirà a noi, quindi mercoledì non potrà giocare contro l’Ucraina. Ci sarà per i prossimi due incontri». Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le dichiarazioni di Didier, commissario tecnico della Francia, ha parlato di AdriendellaAdrienè stato convocato da Didiercon la Francia per la seconda volta consecutiva. Il commissario tecnico ha parlato in conferenza stampa proprio del centrocampista della. «ha avuto contatti con persone positive e non sarà a disposizione in questi giorni. In relazione a ciò dovrà rispettare il protocollo sanitario delle autorità italiane, con undi cinque giorni e due tamponi da effettuare. Giovedì si unirà a noi, quindi mercoledì non potrà giocare contro l’Ucraina. Ci sarà per i prossimi due incontri». Leggi ...

