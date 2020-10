Cremona | positivo al Covid soggiorna in albergo | denunciato

(Di lunedì 5 ottobre 2020), 5 ottobre 2020 - Non poteva allontanarsi dalla sua abitazione perchèé in quarantena, essendo risultatoal. Ma un 67enne, la cui provenienza non è stata precisata, ha invece ...

Il Giorno

Cremona, 5 ottobre 2020 - Non poteva allontanarsi dalla sua abitazione perchèé in quarantena, essendo risultato positivo al Covid. Ma un 67enne, la cui provenienza non è stata precisata, ha invece sog ...In Lombardia sono stati 314 i casi positivi riscontrati nell'ultimo rilevamento su un totale di 14.795 tamponi: 160 i casi rilevati a Milano (86 dei quali in città), 50 a Monza, 28 a Brescia, 22 a ...