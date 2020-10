Covid, in Lombardia 251 nuovi positivi e 2 morti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Milano, 5 ott. (Adnkronos) - Sono 251 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 44 'debolmente positivi' e uno a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati, si comunica da Regione Lombardia, sono stati 8.075, con una incidenza dei nuovi casi positivi sul totale dei tamponi effettuati del 3,1%. I morti sono stati due, per un totale dall'inizio della pandemia di 16.973. Sono 305 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, in aumento di nove unità nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva sono ricoverate 41 persone, due in più rispetto a ieri. I guariti e dimessi sono complessivamente 81.811, in aumento di 78 da ieri. Nel dettaglio, sono 87 i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Milano, 5 ott. (Adnkronos) - Sono 251 ial coronavirus registrati innelle ultime 24 ore, di cui 44 'debolmente' e uno a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati, si comunica da Regione, sono stati 8.075, con una incidenza deicasisul totale dei tamponi effettuati del 3,1%. Isono stati due, per un totale dall'inizio della pandemia di 16.973. Sono 305 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della, in aumento di nove unità nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva sono ricoverate 41 persone, due in più rispetto a ieri. I guariti e dimessi sono complessivamente 81.811, in aumento di 78 da ieri. Nel dettaglio, sono 87 i ...

Advertising

RegLombardia : #LNews #COVID?19 in #Lombardia indice #RT è 0,75, la media #italiana è 0,95 e 12 #regioni sono sopra l’1. Meglio… - EdoardoQuaquini : RT @ASampierdarena: 'Excel' Nuovi positivi emersi oggi su casi testati (dati PC). #COVID Campania 431 (+19) / 3461??12.45% ?? Lombardia 25… - Affaritaliani : Covid in Lombardia: 251 nuovi positivi +2 decessi, salgono i ricoveri in intensiva - ASampierdarena : @luca79ind @GiulioGallera Qui però si fa riferimento ai casi testati, i risultati dei tamponi totali per la Regione… - Lichtung5 : RT @ASampierdarena: 'Excel' Nuovi positivi emersi oggi su casi testati (dati PC). #COVID Campania 431 (+19) / 3461??12.45% ?? Lombardia 25… -