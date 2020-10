Covid-19, troppi in intensiva: ecco fino a quando reggeranno gli ospedali (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ormai i numeri non lasciano più dubbi: i dati parlano chiaramente. L’impennata di casi di Covid-19 e il registro di presenze nelle terapie intensive degli ospedali sono lampanti. Non torneremo più indietro. In questi ultimi giorni si sta registrando un’impennata di casi di Covid-19 sul nostro territorio italiano. Non è come si pensava una “variazione … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ormai i numeri non lasciano più dubbi: i dati parlano chiaramente. L’impennata di casi di-19 e il registro di presenze nelle terapie intensive deglisono lampanti. Non torneremo più indietro. In questi ultimi giorni si sta registrando un’impennata di casi di-19 sul nostro territorio italiano. Non è come si pensava una “variazione … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

foIklorist : Vorrei invitare altre persone al mio compleanno ma ho paura del covid & spenderei troppi soldi per il cinese ???? - doomboy : @vanabeau Non la penso così. Bastava una via media, qualche rinuncia nel breve periodo, su tutti non assembrarsi,… - Marcello_Fsc : Siamo alla fine del #Calciomercato e nel mentre in molti, troppi, stanno sparando a zero sul #Napoli, tra l'altro v… - vatuttobene58 : @TgLa7 Perché polemiche? È il capo . Non ha regole. A tanti , molti, troppi piace così. Sborone. Può farlo . Sono g… - michimic2 : @Cartabellotta Se dopo 7 mesi e passa, la percezione che va per la maggiore è che il covid sia robette e che troppi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid troppi Covid, la Regione prepara la stretta: “Troppi rischi, pronti nuovi divieti” La Stampa Reddito di cittadinanza, fondi insufficienti: rischio taglio sugli assegni per il 2021

Reddito di cittadinanza, troppi richiedenti: rischio di tagli sugli assegni per ... Purtroppo, gli effetti della crisi causata dall’emergenza coronavirus si protrarranno per diversi anni: è chiaro, ...

Lockdown parziale a New York City per 5 milioni di persone: “Stop a scuole e ristoranti in 9 zone”

Il Coronavirus torna a far paura a New York City ... "New York deve essere dura – ha commentato – e dura vuol dire intelligente. Troppi governi locali non stanno rinforzando i controlli, non impongono ...

Reddito di cittadinanza, troppi richiedenti: rischio di tagli sugli assegni per ... Purtroppo, gli effetti della crisi causata dall’emergenza coronavirus si protrarranno per diversi anni: è chiaro, ...Il Coronavirus torna a far paura a New York City ... "New York deve essere dura – ha commentato – e dura vuol dire intelligente. Troppi governi locali non stanno rinforzando i controlli, non impongono ...